Paciente que perdeu visão após esperar 2 anos por cirurgia será indenizado

O Distrito Federal foi condenado a indenizar um pedreiro que perdeu a visão após esperar 2 anos por uma cirurgia. A cirurgia deveria ter ocorrido em 2017 na rede pública, e mesmo sendo uma emergência, a operação só ocorreu em 2019 na rede privada, após conseguir alvará a seu favor. O magistrado concluiu que a omissão do Estado no caso contribuiu para a cegueira do paciente.

