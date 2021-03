Pacheco pede investigação após gesto de assessor do Bolsonaro no Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pediu uma investigação para apurar um gesto do assessor especial para Assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro , Filipe Martins, durante sessão no Senado Federal nesta quarta-feira (24).

No vídeo, é possível ver os três dedos levantados em formato da letra "W" e o círculo feito com o polegar e o indicador foram a letra "P", que seria uma referência a frase "White Power", "Poder Branco", um símbolo de ódio empregado por militantes de extrema-direita, de acordo com o Museu do Holocausto, em Curitiba.

Enquanto o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), fala, o assessor especial da PRESIDÊNCIA, Filipe Martins (@filgmartin), gesticula atrás dele.



Nas redes sociais, Filipe Martins comentou sobre as acusações e afirmou que estaria ajeitando a lapela do terno. Ele disse que é judeu e que vai processar todos que o acusaram pelo gesto "autoritário", como ele descreveu na postagem.