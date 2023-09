Operação da PF resgata adolescente e mais 200 vítimas de trabalho escravo no Pará

Um adolescente e mais de 200 vítimas de trabalho escravo foram resgatadas durante a Operação Zacimba Gaba, deflagrada entre segunda-feira (28) e sexta-feira (1º) no interior do Pará. De acordo com a Polícia Federal, o grupo estava em cinco fazendas.

"Foi possível resgatar um adolescente de 15 anos que estava submetido a essas condições de trabalho. O jovem fazia parte de um grupo de mais de 200 trabalhadores flagrados em várias irregularidades trabalhistas em cinco fazendas diferentes, localizadas em Capitão Poço, Garrafão do Norte, Tomé Açu e Terra Alta. Em cada uma dessas fazendas, uma pessoa será responsabilizada por meio de um inquérito policial e um procedimento do MPT.", diz a PF.

Ainda conforme a polícia, os funcionários das plantações de açaí, dendê e soja não tinham equipamentos de proteção adequados, nem contratos de trabalho formalizados. Eles residiam em alojamentos irregulares, com instalações elétricas precárias e banheiros inadequados, além de não haver controle de horário.

O adolescente foi imediatamente afastado das atividades, e as autoridades públicas estão tomando medidas para assegurar a reparação de seus direitos. Além disso, os aproximadamente 225 trabalhadores identificados também receberão assistência do Ministério do Trabalho (MT) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) para garantir que sejam indenizados e que tenham seus direitos trabalhistas respeitados. As investigações da Polícia Federal continuam em andamento.

Com informações da assessoria.