Operação da PF mira suspeitos de tráfico internacional de mulheres para exploração sexual

A Polícia Federal deflagra, na manhã desta segunda-feira (28), a operação "Correntes não Visíveis", que investiga um rede de tráfico internacional de pessoas para exploração sexual na Itália. Três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Ceará, nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Carpina.

De acordo com a PF, a investigação aponta indícios de que mulheres são atraída no Ceará para exploração sexual na Itália, com publicações em sites italianos. O grupo impõe ainda trabalhos forçados, restrição de alimentação, dívidas impagáveis e usa armas para coagir as vítimas a fazerem tudo que eles determinarem.

As buscas ocorrem nas casas dos investigados. A operação tem o objetivo de levar os envolvidos à Justiça e identificar outras vítimas do esquema criminoso. A PF afirma que as investigações vão continuar.

O crime de tráfico internacional de pessoas, favorecimento à prostituição e rufianismo, tem pena de até 25 anos de prisão. O nome da operação foi extraído de trecho da representação policial à Justiça pelas medidas restritivas.