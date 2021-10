Ônibus com candidatos a concurso tomba e deixa 2 mortos e mais de 40 feridos no Ceará

O trecho está interditado no sentido Sobral-Serra Grande. A polícia chegou a informar que havia quatro mortos, mas por volta de 11h atualizou as informações e confirmou que duas vítimas morreram no local.

O tombamento de um ônibus deixou mortos e mais de 30 feridos no quilômetro 301 da rodovia BR-222, na descida da serra de Tianguá, a 310 km de Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (22). As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

