OMS faz recomendações para festas de fim de ano devido aumento de casos da variante Ômicron

Com o aumento de casos da variante Ômicron no Brasil, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou recomendações, nesta terça-feira (21), para as festas de fim de ano. De acordo com a OMS, ainda é importante evitar as aglomerações, promover eventos em locais arejados, as pessoas devem estar vacinadas contra Covid-19 e prestar atenção a sintomas gripais. O uso de máscara ainda é primordial para conter o avanço do coronavírus. “É melhor cancelar eventos agora e celebrar depois, do que celebrar agora e enfrentar o luto mais tarde”, afirmou o diretor-geral da OMS Tedros Adhanom.

