Oito pessoas vão parar no hospital após deck de restaurante desabar durante show

O deck de um restaurante desabou e clientes foram parar dentro do Lago Guaíba enquanto assistiam a um show na Ilha de Flores, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a rádio Band FM, oito pessoas precisaram ser levadas para o hospital e uma teve que ser reanimada porque sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Cinquenta pessoas estavam na área que funcionava como pista de dança no momento do acidente, todas caíram na água. As causas do desabamento estão sendo investigadas.