Objetos luminosos cruzam céus do Norte e Nordeste; entenda o fenômeno

Uma série de avistamentos de objetos luminosos cruzando o céu noturno em alta velocidade foi registrada em municípios do Norte e do Nordeste do país nos últimos dias. Moradores compartilharam vídeos nas redes sociais, descrevendo o fenômeno como "chuva de meteoros".

