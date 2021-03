Nunes Marques pede vista no julgamento de suspeição de Moro

O julgamento de hoje é uma continuidade de uma discussão que iniciou em 2018, mas foi interrompida após Gilmar Mendes pedir vista do processo. A votação segue em andamento com o placar de 2 a 2.

O ministro Nunes Marques pediu vista no julgamento da suspeição do ex-ministro Sergio Moro. Com o pedido, o julgamento não deve terminar nesta sessão.

