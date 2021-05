Núbia Óliiver é suspeita integrar rede internacional de tráfico de mulheres

Para a PF, os áudios deixam claro o envolvimento do empresário e o poder que ele tem sobre a organização criminosa. Além dele, seis membros do grupo foram presos em outros países.

Rodrigo conta em áudio que antes de enviá-las, as mulheres precisam fazer “teste” com ele: “Só mando viajar produto de exportação que tem meu selo de qualidade, ou seja, comprovei o material", afirma.

Em um dos áudios, ela foi flagrada negociando algumas garotas com Rodrigo: “Te passei umas meninas aí para te ligarem. Essas eu sei que são do Rio [de Janeiro]”, diz a modelo.

Para atrair as vítimas, eles usavam as redes sociais e a empresa de maquiagem de propriedade de Rodrigo. O grupo chegou a tentar recrutar a cantora MC Mirella quando ela tinha 17 anos, mas não teve sucesso:

