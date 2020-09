Novo valor do auxílio emergencial será pago nesta quinta-feira

Os beneficiários do Bolsa Família, cujo número do NIS tem final 6, vão receber nesta quinta-feira (24) a primeira das 4 parcelas do Auxílio Emergencial residual com o novo valor de R$ 300.

De acordo com o Sistema Globo, para os beneficiários fora do Bolsa Família, o calendário de pagamentos das parcelas 6 a 9 do auxílio, que serão de R$ 300, ainda não foi anunciado. Cerca de 16,3 milhões de pessoas que fazem parte do Bolsa Família serão beneficiadas.

Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300, o beneficiário receberá o valor do Bolsa.