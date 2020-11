Novo lote do PIS/Pasep é liberado nesta terça-feira

Um novo lote de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep será liberado nesta terça-feira (17) para os nascidos em novembro e dezembro.. O benefício estará disponível para saque aosbeneficiários do PIS nascidos em novembro e para os servidores públicos cadastrados no Pasep com número de inscrição final 4.

De acordo com o R7, a espécie de 14º salário pago a trabalhadores formais que recebem até dois salários mínimos, o abono salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045 conforme o número de meses trabalhados com carteira assinada no ano anterior.

Mais de 686 mil trabalhadores nascidos em novembro têm direito ao saque do benefício, totalizando pouco mais de R$ 530 milhões em recursos disponibilizados.

Confira o calendário: