Novo lote do auxílio emergencial é liberado; veja quem recebe

Também acontece nesta terça o depósito das parcelas dos auxílios emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 3.

A primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial será depositada nesta terça-feira (18) para os beneficiários do programa nascidos em julho. O saque em dinheiro para o grupo só poderá ser realizado a partir do dia 10 de maio.

