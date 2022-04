Nove acusados pela morte do pastor Anderson do Carmo são julgados nesta quarta

Começou na manhã desta terça-feira (12), no Tribunal de Justiça de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o julgamento de quatro dos nove acusados do assassinato do pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em 16 junho de 2019. Ele era casado com a deputada federal Flordelis, suspeita de ter arquitetado o crime, e presa em agosto de 2021, logo após ter o mandato cassado. Ela nega participação no assassinato.

O julgamento é presidido pela juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói. No banco dos réus estão Adriano dos Santos Rodrigues e Carlos Ubiraci Francisco da Silva, ambos filhos do casal; o ex-PM Marcos Siqueira Costa e sua esposa, Andrea Santos Maia, que eram amigos da família.

Outro filho de Flordelis e Anderson, André Luiz de Oliveira, também seria julgado hoje, mas houve adiamento após seu advogado passou mal.

A primeira a prestar depoimento como testemunha de acusação foi a delegada Bárbara Lomba, que conduziu o início do inquérito, quando era titular da Delegacia de Homicídios de Niterói.

Antes do início da sessão, houve bate-boca entre a advogada Janira Rocha, que representa Flordelis, e a acusação. Ao todo, 18 pessoas serão ouvidas ao longo do dia.

Em outro julgamento, no ano passado, dois filhos da ex-deputado e do Pastor foram condenados: Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, recebeu pena de 33 anos e dois meses de prisão; Lucas Cezar dos Santos Souza, apontado por comprar a arma do crime, foi condenado a sete anos e meio. Ele teve a pena reduzida porque colaborou com as investigações.

Flordelis irá a julgamento no dia 09 de maio.