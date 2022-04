Arthur do Val assume possibilidade de ser cassado: ‘Vou cair atirando’

O deputado Arthur do Val assumiu a possibilidade de ser cassado, um dia antes da votação no Conselho de Ética da Alesp nesta terça (12). Durante entrevista ao canal ‘Inteligência Ltda’, Arthur alegou: “se for pra cair, vou cair atirando”.

“Eu fui meio que tirado porque vou ser cassado amanhã. Eu vou ser cassado. Tem [grandes possibilidades]. Então, eu vou para cima e vou falar a minha versão. E vou cair atirando. Se for para cair, vou cair atirando. Se cortarem a minha cabeça vai nascer três no lugar. A gente sabe que não é sobre o que eu falei, e sim sobre quem eu sou”, disse Arthur em entrevista.

O Conselho de Ética da Alesp começou, nesta terça-feira (12), a votação do pedido de cassação do mandato do deputado após áudio vazado em que diz que mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. Segundo o relator do caso, deputado Delegado Olim, as falas de Arthur representam quebra de decoro parlamentar.

Os nove membros do conselho decidem hoje (12) se acatam o parecer de Olim. Após a análise do conselho, o processo deve seguir para votação em Plenário em forma de projeto de lei. Arthur só perde o mandato se a maioria dos 94 deputados estaduais votarem a favor do projeto.