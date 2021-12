Nova CNH poderá ser usada para embarques em voos internacionais

Uma nova Carteira Nacional de Habilitação será lançada em 2022. O documento começa a ser emitido em junho do ano que vem. Entre as mudanças, a CNH vai trazer um código igual ao dos passaportes. Com ele será permitido o embarque internacional nos aeroportos direto nos terminais de auto atendimento. A nova carteira segue o padrão internacional e mostra uma tabela com as categorias de habilitação em que o motorista está apto, uma facilidade para quem viajar para fora do país. É o que explica o secretário Nacional de trânsito, Frederico Carneiro. O secretário afirma que a nova CNH é mais segura e moderna. O documento terá as cores verde e amarela. Vai conter também a a letra “P” para o motorista que ainda possui a Permissão para dirigir, e “D” para quem já tem a carteira definitiva. No novo modelo ficará registrado se o condutor utiliza a CNH para trabalhar, e terá um campo para apresentar possíveis restrições médicas. Frederico Carneiro destaca ainda que a carteira atual continua valendo até o prazo de validade. A validade da habilitação continua sendo de 10 anos para os condutores com menos de 50 anos de idade. Lembrando que o código de trânsito brasileiro permite a apresentação da CNH às autoridades nas formas física ou digital.

