Nova carteira de identidade passará por ajustes antes de ser emitida

O novo documento também exige a inclusão do sexo biológico, informação que não existe nem no RG atual.

Isso porque ainda no ano passado, o Ministério Público Federal criticou o as regras do novo documento em pelo menos dois pontos.

Um grupo de trabalho com representantes de cinco ministérios, Receita Federal e Conselho Nacional dos Diretores de Órgãos de Identificação foi criado para apresentar propostas de alteração nas regras do novo documento de identificação dos novos brasileiros.

