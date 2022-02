Notas da redação do Enem já estão disponíveis no site do Inep

A nota das provas e da redação do Enem 2021 estão disponíveis no site do Inep, na plataforma gov.br, basta colocar o CPF e a senha para conferir.

Os estudantes tiveram até 30 linhas para redigir o texto, sem fugir do tema. No Enem, a redação tem caráter eliminatório para quem busca acesso à uma instituição de ensino superior. A nota de corte é de 300 pontos.

Fernanda Quaresma, que já cursa biomedicina, é uma estudante nota mil do Enem 2021. Ela pretende conquistar uma vaga para o curso de medicina na Universidade Federal de Pernambuco e gabaritou nos quesitos avaliados para a redação, que teve como tema ‘Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil’.

