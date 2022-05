Norte, Nordeste e Sul estão em alertas para chuvas

Além do leste da região nordeste, as regiões norte e sul do Brasil também estão em alerta pra possibilidades de chuvas intensas entre esta noite e amanhã de manhã. No norte, o aviso vale pros estados do Amapá e de Roraima, além do norte do Amazonas e do Pará. No sul é a chegada de uma frente fria que provocar chuva volumosa e ventos intensos em grande parte do Rio Grande do Sul.No norte, o aviso vale pros estados do Amapá e de Roraima, além do norte do Amazonas e do Pará. No sul é a chegada de uma frente fria que provocar chuva volumosa e ventos intensos em grande parte do Rio Grande do Sul

Já na região central do país o assunto é outro. A falta de chuva que provoca baixos índices umidade do ar, principalmente entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior de Goiás e oeste paulista. Com a umidade variando entre 20% e 30%. O que deixa essas regiões em estado de atenção. E as temperaturas amanhã devem permanecer mais baixas em parte do sudeste e do sul, com mínimas de 12º C em capitais como Curitiba e Belo Horizonte e 13º C em São Paulo. Já no centro norte do país as máximas podem passar dos 30º C.