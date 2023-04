Noivo de emparedada 'aparece' no BBB 23 e ela reage

Fred Nicácio também se emocionou ao receber o recado do seu irmão, Nic e desabafou com Domitila sobre a mensagem.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marvvila e os brothers do BBB 23 (Globo) receberam diversos recados de seus familiares na tarde desta terça-feira (4), durante uma ação patrocinada. Enfrentando o seu primeiro Paredão, a cantora recebeu a mensagem do noivo, Tio Chris e questionou se eles ainda estavam juntos.

