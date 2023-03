No Paredão do BBB, Larissa desabafa sobre medo de ser eliminada

Larissa: "Aconteceu muita coisa ontem no Jogo da Discórdia. Eu estou bem confusa com tudo. Mas enfim, eu sei da minha verdade, das coisas em que acredito, das minhas intenções. Muitas vezes errando, mas sei das minhas intenções, que são as melhores. E foi um desafio estar aqui".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa, que disputa o 9º Paredão com Cezar Black, Ricardo e Domitila, desabafou sobre a possibilidade deste ser seu último dia no reality show. A sister usou o Raio-X para voltar a defender sua permanência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.