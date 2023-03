Domitila tranquiliza família após Discórdia no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila Barros, que foi alvo durante o Jogo da Discórdia desta segunda (13) no BBB 23, usou seu tempo no Raio-X para tranquilizar a família. A sister foi apontada como alguém que tem "jogo baixo e mentiroso" na dinâmica.

Domitila: "Queria começar hoje rapidinho mandando um recado para 'mainha' e 'painho'. Tenho sonhado muito com vocês. Eu sei que está muito difícil para vocês ficarem assistindo essas coisas todas, essas coisas mirabolantes que estão acontecendo por aqui. Mas eu queria pedir muito pra vocês não se preocuparem. Porque vocês se preocupam daí, eu me preocupo daqui".

Domitila: "Só a convivência e o jogo aqui já é pressão demais, não posso ficar me preocupando com as coisas que estão acontecendo aí. E não é nada novo. Eu não vou abrir mão do meu sonho para dá-lo de mão beijada a ninguém. Pode me espremer como for. A gente sabe como é, e vocês sabem que eu sou forte. Aguento o rojão, sim".

Domitila: "E ao Brasil, o Jogo da Discórdia de ontem me ensinou muita coisa. Dentre elas, que eu não sei mais quem são os agentes e os soldados. Mas tem gente que quer seguir algumas coisas porque, às vezes, é mais fácil e cômodo. Não tem que ter opinião, decidir nada".