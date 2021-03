Nissan suspende produção no Brasil

A Nissan do Brasil anunciou que vai suspender a produção de veículos devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus.

“Buscando garantir a segurança de seus funcionários como parte do esforço de reduzir o impacto da pandemia, adaptar a empresa ao cenário atual dos desafios enfrentados pelo setor automotivo e garantir a continuidade do negócio, a Nissan decidiu adotar férias coletivas em seu Complexo Industrial de Resende de 26 de março a 9 de abril. Com isso, a produção será retomada no dia 12 de abril”, comunicou a montadora nesta quinta-feira (25).

Outras duas montadoras também anunciaram paralisação das atividades, são elas: Volkswagen e Mercedes-Benz.

As fábricas afetadas da Volkswagen estão localizadas em São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos, ambas em São Paulo. A outra é em São José dos Pinhais, no Paraná.

Já a Mercedes suspendeu as fábricas em São Bernardo do Campo, em São Paulo e Juiz de Fora, Minas Gerais.