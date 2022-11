Nikolas Ferreira tem contas suspensas após publicar sobre suposta fraude nas eleições

O deputado Nikolas Ferreira teve a conta no twitter e instagram suspensas nesta sexta-feira (4) por decisão judicial após publicar sobre supostas fraudes nas eleições do último domingo (31). Em um vídeo publicado em contas secundárias, ele criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nikola Ferreira tem conta no twitter suspensa por decisão judicial pic.twitter.com/NB2c51eSsY — Babilônia (@hamudaniel19) November 5, 2022

"Tive minhas redes sociais derrubadas por pedir ao TSE que analisasse denúncias eleitorais. Em nenhum momento afirmei, somente pedi ao TSE para averiguar", disse Nikolas em publicação no instagram.

O deputado, que foi o mais votado nas eleições de 2022, negou que teria feito publicações com informações falsas. "Basicamente, você não precisa gostar de mim para defender a liberdade de outras pessoas. Eu basicamente, simplesmente, transcrevi o que o argentino disse no Twitter e, provavelmente, foi por isso que derrubaram a minha conta com quase 2 milhões de seguidores. Hoje você não pode perguntar, você não pode questionar e as pessoas não estão entendendo o quão perigoso é isso. Um tribunal que decide aquilo que você pode ou não falar na rede social", disse.

Nikolas havia feito no twitter uma série de publicações sobre dados divulgados pelo canal no youtube do argentino Fernando Cerimedo, que divulgou um suposto dossiê com informações falsas sobre fraudes nas eleições brasileiras.

No vídeo, Cerimedo diz que cinco modelos de urnas foram usadas nas últimas eleições, mas só o modelo de 2020 havia sido testado e assegurado pelo TSE, o que não procede já que as urnas são analisadas antes do pleito.