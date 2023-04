Nicácio critica atitude de Aline no Jogo da Discórdia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio desabafou e criticou atitude de Aline Wirley em Jogo da Discórdia no BBB 23 (Globo).

Em conversa com Cezar Black, na academia, o médico relembrou a dinâmica do início da semana e reclamou mais uma vez da cantora ter apontado uma conversa íntima dos dois.

NICÁCIO: Falta de consideração dela de puxar um assunto pessoal para o jogo, por mais que ela não tenha falado. Esse não é o motiv, não é o defeito, entendeu? Você tá entendendo a conjuntura?"

CEZAR: "Eu tô entendendo, mas eu acho que você tá chateado, na minha percepção, por ela ter te puxado para o Jogo da Discórdia..."

NICÁCIO: "Não"

CEZAR: "Sem ter argumento"

NICÁCIO: "Sim, aí o argumento que ela usa é um assunto pessoal? Não faz sentido. Foi aquilo que o Alface [Ricardo] fez com você daquela outra vez. Puxou conversa pessoal para o Jogo da Discórdia. Você lembra como você ficou?"

CEZAR: "Mas você lembra que daquela vez ele falou qual era a conversa e ele falou meus sentimentos que eu tinha cmpartilhado com ele? Eu entendo muito você ter ficado chateado com ela porque é uma amiga querida sua da vida pessoal. Realmente, ela citou que havia uma conversa particular, mas ela não falou que conversa é essa então pra gente aqui na casa todo mundo continua achando que é uma conversa particular. Ninguém sabe o teor da conversa. Eu entendo muito a sua chateação. Quando o Alface fez comigo, eu fiquei put*, mas ele expôs qual era a conversa".

NICÁCIO: "Eu preciso conversar mais sobre isso pra ter mais luz porque eu acho que eu tô muito errado em estar chateado com ela. Acho que não tenho motivo então"

CEZAR: "Eu tô dando a minha opinião de amigo seu que vê de fora"

NICÁCIO: "Eu quero conversar mais com você. Eu quero falar mais porque eu devo estar muito errado. Não sei ou eu me chateei com uma coisa que eu não deveria me chatear. Ou ela tá certa ou eu tô errado. Eu não sei"

CEZAR: "Eu não acho nem que ela esteja certa porque ela não trouxe um argumento plausível, não trouxe nada seu, nenhuma característica. Ela trouxe uma situação, mas que continua privada pra gente"

NICÁCIO: "Mas você entende que era um momento de fragilidade meu? Ela se ofereceu como ombro amigo para conversar comigo aí eu abro o meu coração pra ela, eu choro com ela, eu abro as minhas fragilidades, ela me aconselha e acolhe, e aí semanas depois traz isso pro Jogo da Discórdia. É nesse lugar que eu tô chateado porque não houve nada que ela pudesse dizer e nada justifica o que ela fez, sabe? Não tem uma justificativa. Eu estava fragilizado por aquela perseguição toda que tava acontecendo. Ela percebeu isso e se ofereceu como ombro amigo, eu conversei e chorei com ela. Aceitei o conselho e acolhimento dela. foi um momento de intimidade nosso. Ela não tinha nada que trazer isso pro Jogo da Discórdia. Isso é feio. Feio, cara. Isso é tocar em pontos que não são pra ser tocados. Isso é covardia. Fale então sobre alguma coisa sobre o meu jogo. Não tem o que falar"

CEZAR: "Agora eu consigo compreender melhor"