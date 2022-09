Naufrágio no Pará: 11 pessoas morreram e 8 seguem desaparecidas

Cerca de 11 pessoas morreram e 8 estão desaparecidas depois que uma lancha, que transportava 82 pessoas, naufragou nesta quinta-feira (08), na Ilha do Marajó, no Pará. O número de vítimas foi corrigido pelo Governo do Pará durante coletiva de imprensa.

No início da tarde, a Marinha e a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) informaram que o barco transportava 70 pessoas e que 14 tinham morrido e 30 tinham sido resgatadas. No entanto, a embarcação contava com 82 passageiros e desse total 63 foram resgatadas com vida.

As buscas pelos desaparecidos encerrou à noite, mas devem ser retomadas pela manhã desta sexta-feira (09). Segundo a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Estado do Pará (Arcon-Pa), a lancha não possuía autorização para transporte intermunicipal de passageiros e saiu de um porto clandestino.