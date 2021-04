Nascidos em maio recebem hoje auxílio emergencial

O dinheiro poderá ser movimentado pelo app Caixa Tem para pagar boletos, comprar pela internet e também nas maquininhas dos estabelecimentos espalhados pelo país, no entanto, o saque em dinheiro só poderá ser feito a partir do dia 14 de maio.

Cerca de 2,49 milhões de brasileiros nascidos em maio vão receber, nesta quinta-feira (15), uma parcela do auxílio emergencial. Além disso, outras 236 mil pessoas que passaram a fazer parte do público com direito ao benefício em novo lote liberado no dia 9 de abril também receberão a primeira parcela hoje. Serão contemplados os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Os demais entram no calendário normal de repasses já divulgado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.