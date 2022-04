Não recebeu abono PIS/Pasep? Saiba como recorrer

Os trabalhadores que desejem entrar com recurso por entenderem que tem direito a receber o abono salarial referente ao ano-base 2020 podem enviar pedido de recurso por meio do endereço [email protected]

Os trabalhadores que não receberam abono salarial do PIS/Pasep em 2022 já podem recorrer da decisão junto ao Ministério do Trabalho e Previdência. O não pagamento pode ser questionado mediante pedido de recurso, e no prazo de 45 dias, será analisado e respondido.

