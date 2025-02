Naiara Azevedo, Ana Paula e Alface julgam brothers no Sincerão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Sincerão desta segunda-feira (24), os brothers e sisters do BBB 25 são avaliados por ex-participantes do reality da Globo. Ana Paula Renault, do BBB 16, Naiara Azevedo, do BBB 22, e Ricardo Alface, do BBB 23, decidem quem "pipocou" e quem "mandou bem" na dinâmica de discórdia.

O trio também poderá escolher, dentre temas pré-determinados, quais querem que os competidores discursem ao apontarem seus oponentes.

Veja como cada um dos brothers foi avaliado.

DIOGO ALMEIDA - MANDOU BEM

O ator foi bem avaliado ao falar sobre a falsidade de Camilla.