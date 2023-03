Mutirão nacional de negociação de dívidas termina nesta sexta-feira

Brasileiros que estão com dívidas junto a bancos e financeiras têm até esta sexta-feira (31), para aproveitar o mutirão nacional de negociação promovido pelo governo.

O programa oferece descontos especiais e modalidades de pagamento facilitadas. Para realizar a negociação basta acessar o site consumidor.gov.br.

O acesso ao site é feito por meio de uma conta no gov.br nível prata ou ouro. Na página, o consumidor seguirá as instruções e negociará direto com cada instituição para definir as condições de negociação.

Alguns critérios de participação também são especificados no site. O mutirão conta com a participação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Procons e Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor e Banco Central.