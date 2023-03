Bruna Griphao e Domitila discutem na Prova do Líder

Um certo "climão" é formado entre as sisters e Domitila comenta que já está ficando com dor de cabeça. "O problema não é meu", retruca Bruna. Em seguida, a ativista pede: "Deixa a Aline cantar um pouquinho". Bruna não gosta do comentário e continua: "Você não gosta da minha voz, estou nem aí".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prova do Líder do BBB 23 (Globo) é de resistência, mas principalmente de muita inteligência emocional. Alguns participantes usam algumas técnicas para desestabilizar outros brothers, para que desistam logo da dinâmica. Durante a disputa, Bruna Griphao cantava para passar o tempo, mas a cantoria começa a incomodar Domitila, que alfineta a atriz e diz que ela nem deveria tentar a carreira de cantora.

