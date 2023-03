'Mundo precisa de mais perdão', diz mãe de Sapato sobre eliminação do BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê do BBB 23 (Globo) na noite de quinta-feira (16), a mãe do lutador fez uma homenagem para o filho e publicou uma mensagem nas redes sociais em que diz para ele "levantar a cabeça" pois "um erro não define" seu filho.

Ele e o cantor foram expulsos do reality show depois de apalparem Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos, durante a festa do líder na quarta-feira (15). "Filho, levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos! Espero te ver logo e poder te abraçar! A sua trajetória de vida é linda", começou Wilma Teresa.

Ela complementou e agradeceu a equipe de Amanda, participante que ficou muito próxima de Sapato, pelo apoio. "Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura! Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permanecemos te amando: seus fãs, seus amigos e sua família. Não posso deixar de agradecer a equipe da Amanda por todo o apoio".

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para investigar o comportamento dos dois com a participante. "A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos", informou a Polícia Civil do Rio, em nota oficial, enviada à reportagem.