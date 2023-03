Dania Mendez volta ao confessionário no BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite desta quinta-feira (16), Cara de Sapato e MC Guimê foram eliminados do BBB 23 (Globo). Após o anúncio, a mexicana Dania Mendez foi chamada ao confessionário. A equipe do programa quis saber como a participante está depois do ocorrido, mas a visitante diz que está se sentindo muito mal e culpada.

Ela, então, diz: "Porque sei que são boas pessoas. Entendo que aqui, no Big Brother, cuidam das mulheres e as protegem. E isso eu valorizo e agradeço muito. Sei que eles vão ter um melhor entendimento e vão processar da melhor maneira. Confio em Deus que assim seja. Que entendam que toda ação tem uma reação."

A produção explica que viu e reviu as cenas e, por isso, a decisão foi tomada pois houve necessidade. Durante a conversa, eles reforçaram que a decisão foi deles e não é uma responsabilidade dela. Porém, Dania continuou chorando e dizendo que se sente culpada: "Não quero que Guimê tenha problemas com sua família e esposa. Me sinto mal por eles, porque são pessoas boas."

Na web, o sentimento de Dania repercutiu, pois muitas mulheres se solidarizaram com a mexicana ao dizer que se sente culpada. Porém, a vítima nunca tem culpa.