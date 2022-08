Mulher trans mata amigo por não querer vê-lo mais bonito que ela e assume identidade dele

Parece até mais um episódio de ‘Black Mirror’, mas o caso não só é real como aconteceu em São Bernado do Campo, em São Paulo. Uma mulher trans foi presa suspeita de matar o amigo e assumir a identidade dele por mais de um ano.

Segundo a Polícia Civil, Maryana Elisa Rimes Paulo conheceu a vítima Marcelo do Lago Limeira em uma festa e se tornaram amigos, mas tudo mudou após a vítima - que também queria se tornar uma mulher trans - resolveu se submeter a uma cirurgia plástica no rosto. Maryana não queria que o amigo ficasse mais bonito do que ela e planejou o crime que contou com a ajuda de um homem identificado como Ronaldo Bertolini, que esta foragido.

Maryana se ofereceu para cuidar de Marcelo no pós-operatório e aproveitou a ocasião para envenená-lo com doses excessivas de remédio dentro da casa dele. Depois, com a ajuda de Ronaldo, queimou o corpo do amigo para ocultar o cadáver e passou a assumir a identidade da vítima. Eles tentaram enterrar os ossos, mas acabaram desistindo e abandonaram a ossada humana em uma estrada.

Como a cirurgia plástica de Marcelo era no rosto e ele vivia sozinho, o crime não levantou suspeitas. Segundo a polícia, os suspeitos movimentaram R$ 1 milhão de Marcelo, que vivia de alugar imóveis e ainda recebia uma ajuda financeira da tia.

O caso só foi descoberto quando Maryana tentou movimentar o dinheiro de Marcelo no banco utilizando uma procuração e os documentos originais da vítima alegando ter feito transição de gênero. A gerente da agência, que conhecia Marcelo, desconfiou e acionou a polícia.

Maryana e Ronaldo foram indiciados por homicídio, estelionato, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e falsificação de documentos.