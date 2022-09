Mulher 'torra' R$ 160 mil que marido guardava para amigo em casa após separação

Na casa, a polícia encontrou R$ 346.390,50, além de US$ 2 mil e 2.340 euros em espécie. Com os valores recuperados, o dinheiro deve ser devolvido à vítima.

Uma mulher está sendo investigada por apropriação indébita após 'torrar' R$ 160 mil que pertencia ao amigo do ex-marido, em Macapá, no Amapá.

