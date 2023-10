Mulher tenta estrangular marido durante 'fetiche sexual'

Uma mulher identificada pela polícia como Ana Claudia, é suspeita de tentar matar o marido estrangulado após inventar que tinha fetiche de amarrá-lo. O caso aconteceu na última semana, em Milhã, no Ceará.

"No momento em que a vítima ficou imóvel, a acusada começou a proferir insultos [contra o marido, que terá identidade preservada] e a dizer que se casou com o objetivo de ficar com os bens do companheiro, incluindo a casa e o carro. Após finalizar as ofensas, ela teria iniciado o estrangulamento", afirma o autor da denúncia, o promotor do Ministério Público Gustavo de Souza.

Segundo o G1, o filho que morava perto conseguiu ouvir os gritos do pai, e a mulher acabou sendo presa em flagrante.

A suspeita deve responder por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, com uso de asfixia e com uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima.