Mulher morre ao levar choque em máquina de lavar roupas

Uma mulher identificada como Amaila Werlick, de 37 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava a máquina de lavar roupa. O acidente aconteceu na última quarta-feira (11), na zona rural de São Brás, no interior de Alagoas.

No momento do incidente, Amaila estava sozinha em casa, e o chão estava úmido. Ela manuseava a máquina descalça, o que resultou na descarga elétrica fatal. As informações foram fornecidas pela Polícia Civil de Alagoas.

Devido ao impacto da eletricidade, Amaila faleceu instantaneamente, e seu corpo foi descoberto sem vida por uma vizinha. O Instituto Médico Legal (IML) foi contatado para a remoção do corpo e realização do exame de necropsia. Até o momento, o resultado do laudo não foi divulgado.

A vítima era divorciada e deixa para trás uma filha. Amigos e familiares expressaram pesar pela tragédia nas redes sociais em homenagem a Amaila.