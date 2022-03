Mulher tenta apartar briga dentro de ônibus e leva facada no pescoço

A vítima foi atingida no pescoço e morreu no ônibus. O vendedor fugiu e segue sem paradeiro.

"Um ambulante que vende produtos dentro de ônibus brigou com uma terceira pessoa por causa de uma cocada. Esse vendedor estava com uma pequena faca e acabou agredindo e matando a vítima que não tinha nada a ver com a discussão e tentou aliviar os ânimos", relatou o delegado Tito Barichello ao site UOL.

