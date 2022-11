Mulher sente dores nas costas e descobre gravidez na hora do parto

Neiliana Santos, de 20 anos ficou apavorada ao chegar em uma unidade de saúde com dores na costas e descobrir que estava grávida e que o bebê estava prestes a nascer. O caso aconteceu em Prado, na Bahia.

Ela contou que estava em casa e decidiu ir até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificar do que se tratava as constantes dores nas costas. Foi solicitado um raio-x e logo veio a surpresa: as imagens mostravam um bebê na barriga de Neiliana.

"Ele (o médico), fez o toque e disse que (o bebê) já estava saindo. Eu perguntei: ‘eu vou parir?’. Fiquei com vontade de chorar, nervosa, ansiosa. Só foi o tempo de me colocarem na ambulância. Cheguei no hospital já ganhando [o bebê] não demorou nem 10 minutos, foi muito rápido", detalhou a jovem.

Apesar do susto, mãe e bebê passam bem.