Mulher se joga no rio para escapar de estupro após assalto

Uma mulher se jogou no rio Tocantins, no Pará, para escapar de ser estuprada por um homem que havia acabado de roubá-la. O caso aconteceu no sábado (4), mas só foi confirmado pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (6).

A vítima contou à PM que o suspeito a ameaçou com uma arma de fogo e roubou seu celular em seguida tentou estuprá-la, mas não conseguiu porque ela se jogou no rio. Depois de conseguir escapar, a mulher denunciou o caso na delegacia e o homem foi preso em flagrante. A arma usada no crime ainda não foi encontrada.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Marabá.