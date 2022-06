Mulher pede ajuda para encontrar cobra desaparecida; veja como ajudar

Caso esse tipo animal apareça em sua casa, a orientação é evitar colocar as mãos nele e chamar os Bombeiros, pelo 193, ou a Polícia Militar Ambiental, no (11) 5085-2100.

No texto, ela conta que notou o desaparecimento da jiboia na manhã desta terça-feira (21), ao verificar o terrário do animal.

Uma mulher, moradora do bairro de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, está pedindo ajuda para encontrar sua jiboia arco-íris de estimação que fugiu do apartamento em que vive.

