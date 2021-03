Mulher morre após treino funcional ao sofrer lesão na coluna

Duda Vervloet, de 47 anos, morreu no último sábado (7), durante um treino funcional em uma academia no norte do Espírito Santo. Ela já estava há 17 dias internada.

Segundo um site Globo, testemunhas contaram que Duda teria lesionado a coluna ao cair de uma caixa de madeira durante um exercício. O dono da academia, Ricardo Smarzaro, que também é médico ortopedista, relatou que quando ela caiu, bateu a cabeça no chão e uma vértebra saiu do lugar. Ela teria perdido a sensibilidade de imediato.

O proprietário do local informou ainda, que no pós-operatório imediato, Duda apresentou melhora na sensibilidade. No entanto, o que aconteceu depois da cirurgia ainda é um caso desconhecido pelos médicos.

O Conselho Regional de Educação Física (CREF) informou que o caso será investigado.