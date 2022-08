Mulher morre após passar 8 dias na fila aguardando atendimento no Cras

Janaína Nunes Araújo, de 44 anos, morreu na madrugada de quarta-feira (17), enquanto esperava há 8 dias na fila para atendimento no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Paranoá, no Distrito Federal.

A Secretaria de Saúde informou que testemunhas disseram que Janaína se sentiu mal por volta das 20h de terça-feira (16), mas não procurou atendimento médico.

Ainda segundo a pasta, "às 4h18, houve um registro de chamado realizado ao Samu, no entanto, aos 41 segundos, a ligação foi interrompida pelo solicitante".

Ela foi levada em um carro particular para o Hospital Regional do Paranoá com "rosto roxo, corpo rígido e pupilas médio fixas". A vítima passou por reanimação, mas não resistiu e teve óbito declarado às 5h.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), que irá emitir um laudo nos próximos dias com a causa da morte.

CRAS

O centro responsável por serviços como cadastramento ou atualização dos dados no CadÚnico, para que pessoas de baixa renda possam ser incluídas em programas sociais.