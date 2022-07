Mulher mantida em cárcere por médico está ‘apodrecendo’, diz polícia

Uma amiga da vítima informou que Bolívar chantageou Daiana afirmando que não iria mais usar a máquina para drenar a secreção do corpo da paciente e se ela fosse transferida do hospital não iria autorizar que o aparelho fosse junto.

No inquérito, a polícia também apontou que Daiana pode estar com infecção generalizada e “à beira da morte” alegando que a paciente precisa ser transferida do hospital com urgência, o que até então não havia sido autorizado pelo médico.

A Polícia Civil informou à Justiça que a paciente suspeita de ser mantida em cárcere no hospital Santa Branca, no Rio de Janeiro, após erro em um procedimento está “apodrecendo”.

