Mulher guarda corpo da mãe em freezer para aplicar golpes em nome dela

Eva Bratcher, de 69 anos, foi acusada de guardar o corpo da sua mãe, de 96 anos, em um freezer por quase dois anos. O crime teria sido causado para usar a identidade dela em operações fraudulentas.

De acordo com o Extra, Eva compareceu à primeira audiência em tribunal de Chicago (Illinois, EUA) na quinta-feira (2). Os restos mortais de Regina Michalski foram encontrados no início desta semana em um freezer em apartamento num prédio de dois andares no subúrbio de Chicago.

Os promotores que assumiram o caso disseram que um recibo encontrado no apartamento mostrou que Eva havia comprado o freezer há cerca de dois anos. Eles acreditam que Regina morreu em março de 2021, contou reportagem da CBS News. "Um mandado de busca foi executado na residência e a polícia recuperou a prova de uma carteira de identidade fraudulenta com o nome de sua mãe e a foto da ré", declarou o procurador-assistente do condado de Cook, Michael Pekara.

Ainda de acordo com os investigadores, Bratcher pode ter recebido os cheques da Previdência Social da sua mãe e outros benefícios depois da morte. A a causa e a forma da morte ainda estão pendentes.

No tribunal, os promotores alegaram que Eva ocultou a morte de sua mãe dizendo aos vizinhos que sua mãe estava numa casa de repouso.