Cezar, Gabriel Santana e Tina estão no terceiro Paredão do BBB 23

Cristian, com o Poder do Anjo imunizou Key Alves.

Paula, que veio da Casa de Vidro, arrematou o Poder Curinga e decidiu tirar Domitila e colocar Gabriel no Paredão do BBB 23.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma semana com fortes emoções no BBB 23 (Globo), com leilão de Poder Curinga, Big Fone tocando e grupos se despedaçando, mais um Paredão é montado. Na terça-feira, um competidor dará adeus ao prêmio avaliado, até agora, em 1,7 milhões.

