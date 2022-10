Mulher é presa ao tentar ir para Portugal com cocaína escondida em latas de pêssego

A mulher foi conduzida à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuada por tráfico internacional de drogas e está à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime.

Uma mulher foi presa no Aeroporto de Fortaleza ao tentar viajar para Portugal com 1,9kg de cocaína escondida em latas de pêssego que estavam sendo despachadas em sua bagagem pessoal para o voo internacional. O flagrante ocorreu na madrugada desta quinta-feira (6).

