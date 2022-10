Mulher deixa cárcere após 40 dias presa por homem que se passava por seu marido

A PM tomou conhecimento do caso após receber uma denúncia de que na casa haviam duas pessoas sendo mantidas presas no local, mas ao chegarem perceberam que se tratava de uma mulher sendo mantida em cárcere por um homem.

A Polícia Militar do Paraná resgatou uma mulher de 30 anos que estava sendo mantida por 40 dias em cárcere privado, na cidade de Perobal, no Paraná. O suspeito é um homem de 40 anos que se passava por marido da vítima, segundo a RPC TV.

