Mulher acusa zelador de invadir apartamento e se masturbar ao lado dela

A empresária Gabriella Camello, de 29 anos, acusa o zelador do prédio de invadir seu apartamento e se masturbar em frente a sua cama. O caso ocorreu no dia 24 de dezembro do ano passado, na na véspera de Natal, no Rio de Janeiro, mas só neste sábado (14) repercutiu nas redes sociais.

“Estava reunida com meus amigos e cheguei de manhãzinha. Pouco depois de pegar no sono, eu sou acordada pelo meu zelador se masturbando em frente à minha cama”, lembrou. “Grito o nome dele, assustada, e ele sai correndo do meu apartamento.”

As câmeras de segurança registraram o homem tocando as partes íntimas no corredor com uma chave na mão.

A jovem informou que registrou Boletim de Ocorrência na 13ª DP, em Copacabana. O homem foi demitido nesta sexta-feira (13).