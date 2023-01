Bolsonaro limpa o rosto após ser beijado por apoiador nos EUA; veja vídeo

Depois da foto, o rapaz se afastou e o ex-presidente começou a limpar o rosto. O homem percebeu a atitude do capitão da reserva e escutou uma piada feita pelo antigo mandatário do Brasil. Os dois começaram a rir.

As imagens começaram a viralizar ao longo desta semana. Um bolsonarista envolto pela bandeira do Brasil se aproximou de Bolsonaro para tirar uma foto. O capitão da reserva aceitou fazer a fotografia, mas foi surpreendido ao receber um grande abraço e depois um beijo no rosto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi beijado por um apoiador, mas o momento não o agradou, tanto que limpou o rosto logo em seguida. O flagra da cena constrangedora ocorreu em Orlando, nos Estados Unidos, local em que o antigo mandatário do Brasil está passando férias com a família.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.